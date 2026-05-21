バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希（３０）が２１日、イタリア１部ペルージャでの２シーズン目を終えて、羽田空港に帰国した。今季は世界クラブ選手権、スーパー杯、イタリア１部リーグ、欧州チャンピオンズリーグで４冠を達成。しかし、２月に右ヒザを負傷した影響もあり、出場機会に恵まれない状況が続いた。石川は「今シーズンは非常に複雑なシーズンだった。４つのメダルを取れたのはうれしいけど、（チームに貢