バレーボール男子日本代表主将の石川祐希（ペルージャ）が２１日、イタリア１部セリエＡ参戦１１季目を終えて羽田空港着の航空機で帰国した。２８年ロサンゼルス五輪の出場権を懸けた代表シーズンへの決意も明かした。イタリアでのシーズンを終えていよいよ日本代表シーズンが始まる。「今年の最大の目標はアジア選手権でロサンゼルス五輪の切符を取ること。そこにピークを合わせていきたい」と誓った。９月に福岡で開催される