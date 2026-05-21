先月結婚を発表した女優・新木優子が、近影を公開した。新木は２１日までに自身のインスタグラムで、キャミソールドレス姿を披露。髪はハーフアップにまとめ、体のラインが際立つグレーのドレス。胸元と足元の裾がレースのデザインとなっている。この投稿にファンからは「めっちゃ可愛いすぎる！」「もうほんとに可愛いプリンセス」「お人形さん」「美しすぎる」「若奥様〜」「大人っぽい」「見入ってしまいます！」「どタイ