【モデルプレス＝2026/05/21】YouTuberのヒカルが5月20日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】ヒカル「お顔似てる」交際中「日プ」出身美女とでの2ショット◆ヒカル、恋人・加藤神楽との会食での2ショットヒカルは「こないだ会食にいってきた」とつづり、店内での写真を複数枚投稿。卵やキャビアの乗った豪華な料理、お子様プレートなど食事を楽しむ様子を公開している。