【モデルプレス＝2026/05/21】女優の綾瀬はるかが21日、都内で行われた新型クロスオーバーSUV「MAZDA CX-5」発表会に、マツダ代表取締役社長兼CEOの毛籠勝弘氏とともに出席。今年やりたいことを明かした。【写真】40歳大河女優「スタイル良すぎ」と話題の黒ドレス姿◆綾瀬はるか、同郷企業のアンバサダー就任に喜びブランドアンバサダーに就任した綾瀬は「マツダは私と同じ広島生まれということで、同じ広島県の企業とお仕事できる