アジア株米イラン進展期待もイスラエルは攻撃継続へサムスン電子スト回避 東京時間14:05現在 香港ハンセン指数 25662.58（+11.46+0.04%） 中国上海総合指数 4162.37（+0.19+0.00%） 台湾加権指数 41577.32（+1556.50+3.89%） 韓国総合株価指数 7792.58（+583.63+8.10%） 豪ＡＳＸ２００指数 8637.50（+140.92+1.66%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75582.94（+264.55+0.35%）