日本時間午後４時半に５月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、同午後５時に５月のユーロ圏ＰＭＩ速報値が発表される。５月の独ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５１．０、サービス業の大方の予想が４７．０となっており、製造業が前月の５１．４から低下する一方、サービス業が前月の４６．９から上昇すると見込まれ、５月のユーロ圏ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５１．８、サ&#1254