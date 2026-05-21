東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 貿易収支（4月）08:50 結果3019億円 予想-445億円前回6430億円（6670億円から修正） 【豪州】 雇用統計（4月）10:30 結果-1.86万人 予想1.50万人前回1.79万人（雇用者数) 結果4.5% 予想4.3%前回4.3%（失業率) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 イスラエル政府高官「最終的にはイラン攻撃は避けられない」