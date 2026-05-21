歌手の石川さゆり（68）が21日、カンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演し、栃木の強盗殺人事件について言及した。【一覧】『第75回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目同事件では、実行犯の少年たちや指示役とされる夫婦が逮捕されている。『とれたてっ！』では、元警視庁刑事のコメンテーター・吉川祐二氏が犯行について分析した。コメントを求められた石川は「こういう事件が起きて、警察の