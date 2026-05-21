歌手の中尾ミエ（79）が21日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の幼少期について語った。中尾の母はお嬢様育ちだったという。中尾は「洋物かぶれ」と説明。MCの黒柳徹子は「当時そう言ったね」と笑った。「戦後すぐだったでしょ？私が生まれたのが。だから、アメリカさんのものっていうとなんでも崇拝。若い兵隊さんがしょうっちゅう家に出入りしていた。（母が）かわいがっていたから。