「大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）東幕下４７枚目の海真（２４）＝田子ノ浦＝が時天嵐（時津風）と対戦。青森出身対決となったが押し出されて、３勝３敗となった。時天嵐は４勝２敗。右をのぞかせた相手に起こされ、最後は土俵下に転落するほど強く押し出された。右足を強く打った模様で、しばらく起き上がれなかった海真。自力で土俵に上がり、礼をして引き揚げた。足取りは痛そうだが「大丈夫です」と語り