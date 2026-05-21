お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が20日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。盲導犬の「入店拒否」について話した。今回のゲストはイモトと親交があり、以前「24時間テレビ」でアフリカ最高峰・キリマンジャロに一緒に登頂したこともある全盲の立木早絵さん。イモトが「実際に(盲導犬と)5カ月くらい生活してみて、なんかこういうとこ困ったなとか現実にこんなことがあったなみたいな