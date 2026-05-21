オリックス・吉田輝星投手が２１日、インスタグラムを更新。大人気漫画「キングダム」の作者・原泰久氏から直筆イラストとサインが入った本が贈られたことを報告した。「素敵なプレゼントを頂きました。リハビリ中見始めてどハマりしたキングダムキングダムに出会えてリハビリ完走できたと言っても過言では無いぐらい何回も見て勝手に自己啓発してました。笑原先生ありがとうございます」とつづり、球場のロッカーの最上部