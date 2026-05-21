日本サッカー協会(JFA)は21日、6月6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで行われる国際親善試合・南アフリカ戦に参加する日本女子代表(なでしこジャパン)のメンバー23人を発表した。狩野倫久新監督のもと、正式就任からの初陣となる。これまで主力を担ってきた海外組を中心に構成。2人が初招集となり、DF竹重杏歌理(フェイエノールト)とMF伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)が新たに名を連ねた。なでしこジャパンは3月に