FIFAワールドカップを地上波中継するNHKと日本テレビが21日、元サッカー日本代表の本田圭佑(FCジュロン)が日本代表戦で解説を務めることが決まったと発表した。本田は前回の22年カタール大会で、インターネットテレビ「ABEMA」の中継で解説を担当。アディショナルタイムが表示された際の「7分!?」と驚きを表現したことなど、自由気ままな物言いが大いに話題を集めた。W杯グループリーグで日本代表は6月15日の初戦でオランダ