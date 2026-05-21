日本電子材料が大幅高で３日ぶりに切り返している。前日までの２営業日で６３０円下落したが、きょうは一時６７０円高まで買われ１日で２日分の下げを解消。テクニカル的にも、４月以降は７５日移動平均線が強力な下値支持ラインとなっている。 半導体検査用プローブカードの専業大手で世界でも屈指のシェアを持つ。ＡＩサーバー向けＧＰＵ（画像処理半導体）とセットで搭載されるＨＢＭ（高帯域幅