「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午後２時現在で、フライトソリューションズが「買い予想数上昇」で１位となっている。 ２０日の取引終了後に発表した２７年３月期単独業績予想で、売上高５０億３０００万円（前期比７１．８％増）、営業利益３億８０００万円（前の期２億７６００万円の赤字）と、大幅増収で４期ぶりの黒字転換を見込むことが買い予想数の上昇につながっているよ