JR西日本によりますと、きょう（21日）午前11時半ごろ、山陽新幹線「のぞみ16号」（博多発 東京行）が新神戸駅を発車する際に、ドアの開閉状態を知らせるランプが点灯しなかったため、運転士による車両の確認が行われました。 確認を行ったところ、16号車のドアにキャリーケースのものとみられる持ち主不明の「取っ手」だけが挟まった状態で見つかったということです。 ドアに挟まった「取っ手」を取り除き車両の安