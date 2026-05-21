ｃｏｌｙが急反発している。ウォルト・ディズニー・ジャパンが新作スマートフォンゲーム「ＤｉｓｎｅｙＳｐａｒｋｌｉｎｋＳｔａｒｓ」（ディズニースパークリンク・スターズ）を発表。公開された画像に「Ｄｉｓｎｅｙ．ＰｕｂｌｉｓｈｅｄｂｙｃｏｌｙＩｎｃ．」と表記されているほか、同ゲームの公式Ｘにはコリーが運営しているとあることが好感されている。