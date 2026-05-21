映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月22日に公開される。 参考：ルークやダース・ベイダーも登場『マンダロリアン・アンド・グローグー』レガシー映像公開 本作は、『スター・ウォーズ』7年ぶりの劇場公開作品。舞台はダース・ベイダーの死後、帝国軍の残党がのさばり混沌としている時代。孤高の賞金