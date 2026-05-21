ヘヴィメタルバンド・Ｘ−ＲＡＹなどで活躍したドラマーの高橋ロジャー和久さんが死去したことが２１日までに分かった。６４歳。ロジャーさんのＸで親族が公表した。ロジャーさんのＸには「かねてより病気療養中だった夫・ロジャー高橋が旅立ち、本日無事に告別式を執り行いましたことをご報告いたします」と記され「静かに見送る予定でおりましたが、当日は本当にたくさんの方々が駆けつけてくださり、夫の最期を賑やかに、そ