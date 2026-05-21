「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第１日」（２１日、蒲生ＧＣ＝パー７２）２０２２年のこの大会以来、４年ぶりのトーナメント出場となる西村匡史（４４）＝東鉄運輸＝が８バーディー、２ボギーの６６でラウンド。午前スタート組では岡田晃平、木下稜介の７アンダーと１打差、３位でホールアウトした。ハリウッド映画「ティン・カップ」のリアル版のような快進撃だ。インから出た西村は、１０番でボギ