国際バレーボール連盟（FIVB）は、ベラルーシの選手およびチームが国際大会へ参加を再開することを認めた。 ベラルーシは2022年に始まったウクライナ侵攻を受け、ロシア代表と共に国際大会への参加が禁止されていた。その後、2024年3月に国際オリンピック委員会（IOC）は、国を代表しない個人中立選手に限定するなどの条件を満たせば、両国の競技者が大会に復帰できるよう国際競技連盟に勧告