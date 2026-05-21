「大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）幕下最下位格付け出しデビューの火雷（２２）＝雷＝が隠岐の浜（八角）と対戦。寄り切って４勝２敗とし、勝ち越しを決めた。右四つで組み止め、相手の投げにも慌てず寄り切った。連敗発進からの勝ち越しに「素直にうれしい。連敗してどうなるかと思ったが、あと一番勝って来場所に続けたい」と語った。連敗時は苦しんだが、師匠の雷親方（元小結垣添）、母校である日体大相