歌手の中尾ミエ（79）が、21日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。父親の職業について話すシーンがあった。【写真】79歳とは思えない…ハリのある笑顔を見せる中尾ミエ15歳で歌手デビューした中尾は、当時から共演している黒柳徹子とも長い付き合いだという。黒柳から「お母さまってどういう方だったの？」と聞かれると「母親は、お嬢さん育ちだったみたいですね」などと説明。思い出を聞かれ、「洋