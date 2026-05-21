◇ナ・リーグパドレス 0―4 ドジャース（2026年5月20日サンディエゴ）パドレスは20日（日本時間21日）、本拠でのドジャース戦に0―4で敗れ、2連敗で3連戦に1勝2敗と負け越した。二刀流解禁となったドジャース先発の大谷翔平投手（31）に先頭打者初球本塁打を浴びて主導権を握られ、先発の大谷から5投手の継投に5安打に封じられて零敗を喫した。最大のチャンスは0―3で迎えた5回だった。背中を痛めたメリルに代わり守備か