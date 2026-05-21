声優の藤原貴弘さんが１４日に亡くなったことが２１日、分かった。４３歳。所属事務所のホームページで発表された。ＨＰには「弊社所属俳優藤原貴弘儀（４３歳）が５月１４日、永眠いたしました。生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝いたします。尚、葬儀に関しましては、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします」と記されている。藤原さんはアニ