慶応大は、介護の必要度が比較的低い高齢者のうち1人で預貯金の出し入れができない割合が29.2％に上るとの調査結果を公表した。認知機能の低下と相関関係が見られたという。住み慣れた地域で生活し続けるには金銭管理の支援が重要になり、金融機関と福祉機関の連携を強化すべきだとしている。調査は大阪府和泉市の協力を得て行った。介護の必要度が比較的低い要支援1〜2、要介護1の市民を対象に2025年2〜4月に実施、3千人弱が