NHKは21日、サッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説に本田圭佑（39）を起用することを発表した。NHK総合で中継する初戦のオランダ戦と、第3戦のスウェーデン戦を解説する。本田は同日、同局で会見に臨み、胸中を語った。スーツ姿で会見に臨んだ本田は「不安しかないですね。未だに何がウケたのか…。うまくやろうとかそういうことは考えないことが仕事を受けるにあたって一番いいんだろうなと思ってます」と率直な心境を語っ