歌手の堀ちえみ（59）が20日、ブログを更新。透けたトップスを着た最新の自撮りショットを公開し、注目を集めている。【映像】堀ちえみ“目の施術後”の姿や透けたトップス姿これまでにもブログで、プライベートの様子をたびたびアップしてきた堀。全身マッサージを受けてスッキリした姿や、「今回はタレ目の施術」とつづったまつ毛パーマをかけた横顔なども披露し、美容に関する話題も多い。透けたトップス姿でお出かけ2026