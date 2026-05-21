人気PCブラウザ・スマートフォン向けゲーム『刀剣乱舞ONLINE』（DMM GAMES／NITRO PLUS）を原案とする、野村萬斎監修の『能 狂言 刀剣乱舞』が、7月28日より上演されることが決定。併せて、萩尾望都・山岸凉子・大和和紀の描き下ろし刀剣男士ビジュアルが解禁された。【写真】『能 狂言 刀剣乱舞』ビジュアル日本の伝統芸能である能・狂言と『刀剣乱舞』の世界観を融合させた新たな舞台作品として上演。刀剣男士髭切・膝丸が登