女優の綾瀬はるかが２１日、都内で行われたマツダ新型「ＭＡＺＤＡＣＸ‐５」発表会に出席した。同社創業の地である広島県出身の綾瀬は、新アンバサダーに就任し「マツダは私と同じ広島生まれ。広島県の企業とお仕事ができることをうれしく思います」とほほ笑んだ。新型「ＣＸ‐５」にも乗車。「センターディスプレーが大きくて存在感がありますね。後部座席も足が組める余裕があり、広いです」と太鼓判を押した。今年した