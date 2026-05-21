◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、今季国内ツアー初出場の馬場咲希（サントリー）は２バーディー、６ボギー、１ダブルボギーで６オーバーの７８と崩した。午後組の選手がプレー中だが、１２０人中１１７位前後と出遅れた。出だし１０番で痛恨のダブルボギー。前半で３つ落として折り返し、後半の１番から３連続ボ