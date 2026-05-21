女優の榮倉奈々が２１日、都内で行われた味の素とサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のコラボカフェ「ポムポムポーションＣＡＦＥ」のオープニングイベントに出席した。黄色のシャツにブラウンのジャケットを着て登場。「プリンくんカラーにしました」とポムポムプリンを意識したコーデだと回答。コラボカフェにちなんで、好きなコーヒーの種類について尋ねられると「ブラックが一番好きですね、無糖の」と話すも最