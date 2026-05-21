◆チャンピオンズ＆チャターＣ・Ｇ１（５月２４日、香港・シャティン競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２１日、シャティン競馬場悲願のビッグタイトルを狙うローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が、追い切りを行った。角馬場でフラットワークを行った後、芝コースで６ハロン８０秒０をマーク。海外挑戦は５度目、香港は３度目で遠征は慣れたものだ。穂苅助手は「芝コースではリラックス