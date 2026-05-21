◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。桜花賞を制し牝馬クラシック２冠を目指すスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は、５枠１０番に決定した。トライアルのフローラＳを完勝し、連勝で“樫の女王”の座を狙うラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は