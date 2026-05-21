どうやら、2人の出場が「根拠」になっているようだ。【もっと読む】波紋広げる河本結の"自己中プレー"ある大会関係者は、21日開幕のブリヂストンレディス（千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C）が「今年限りで終わるかもしれない」という話を聞いたというのだ。古江彩佳（25）と馬場咲希（21）は、ブリヂストンと契約しているホステスプロだが、古江が今大会に出場するのは5年ぶり。馬場はアマ時代の23年以来。今週の米ツアーは試合がな