サムスン電子の株主団体「大韓民国株主運動本部」が、サムスン電子の労使による賃金交渉暫定合意案を違法と規定し、法的対応を予告した。株主運動本部は21日午前、李在鎔（イ・ジェヨン）サムスン電子会長の自宅周辺で集会を開き、「税引き前営業利益に12％を割り当てる労使合意は違法」とし、「株主総会の決議手続きを経ない限り、法律上無効だ」と主張した。その上で、暫定合意を批准・執行する取締役会決議が上程された場合、無