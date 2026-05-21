韓国では、400万ウォンを超える高級ブランドのプラダ（Prada）のダウンジャケットに白い斑点が生じ、返金を求めた消費者に対し、韓国消費者院が「全額返金」の決定を下した。プラダ側が提示した返金額は購入金額の60％だった。消費者院消費者紛争調停委員会は20日、プラダのダウンジャケットに白い斑点が生じて返金を求めた消費者の紛争調停申請事件について、このように決定したと明らかにした。消費者Aさんは聯合ニュースに対し