中東戦争により国際原油価格と原材料価格が急騰し、先月の生産者物価が過去約28年間で最も大きな幅で上昇した。韓国銀行が21日に発表した「4月生産者物価指数」（暫定）によると、先月の生産者物価は128．43（2020年＝100）となり、前月（125．35）比2．5％上昇した。国際通貨基金（IMF）通貨危機時だった1998年2月（2．5％）以降で最も高い上昇率だ。生産者物価は昨年9月以後、8カ月連続で上昇傾向を示している。品目別にみると、