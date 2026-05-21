記事ポイントブルボンの「じゃがチョコグランデミニビター」が2026年5月26日（火）に期間限定発売波状のひとくちサイズポテトスナックにカカオ香るビターチョコレートをたっぷりコーティングコンビニ・量販店・ドラッグストアなど全国で購入できます ブルボンから、夏でも食べやすいビターチョコレートをポテトスナックにたっぷりとかけた新作が登場します。甘じょっぱい組み合わせが特徴のひとくちサイズのチョコスナックで