俳優の綾瀬はるか（41）が21日、都内で行われた新型「MAZDA CX-5」発表会に登壇。新たなブランドアンバサダーの就任式を行った。【写真】でっか…！特大任命証を授与された綾瀬はるか綾瀬は、自身が主演を務める映画『箱の中の羊』（29日公開）がフランスで開催中の『第79回カンヌ国際映画祭』コンペティション部門に選出され、現地時間16日に出席。帰国したばかりとなるが、空旅の疲れも感じさせず、爽やかな白シャツと黒のド