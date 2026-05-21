阪神のカーソン・ラグズデール投手（27）とキャム・ディベイニー内野手（29）が21日、中日戦の試合前練習で1軍に合流した。ラグズデールは開幕から2軍のローテーションを担い、ここまで7試合に登板し0勝2敗、防御率2・23。直近の16日のファーム・リーグの広島戦では2回1失点で降板していた。ディベイニーは遊撃のレギュラー候補として期待されたが開幕は2軍。ここまでファーム・リーグで33試合に出場し打率・209、3本塁打、1