シンガー・ソングライター矢井田瞳（47）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」にゲスト出演。鑑定企画で持ち込んだ愛用のギターが大台を突破した。矢井田は「約20年ぐらい前にローディー（アーティストの楽器管理やセッティングを専門に行うスタッフ）さんから買ったものなんですけど」と語り、ギブソンのアコースティックギターを持ち込んだ。「定価よりもちょっと安く16万円で買わせていただいたものなんですけど。でも、楽器の値段