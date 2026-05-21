秋田県湯沢市は２０日、市議会全員協議会で同市出身の菅義偉元首相（７７）を名誉市民とする方針を明らかにした。２００５年の合併で誕生した新湯沢市としては第１号の名誉市民となる。市議会６月定例会で承認後、正式に決定する。菅氏は県出身者として初めて首相を務めた。７月以降に菅氏と面会し、川連漆器の記念品などを贈呈する予定という。菅氏が政界を引退したことを受けて打診したという佐藤一夫市長は「菅氏は市にと