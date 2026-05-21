JKAは21日、浜松オートの6月21〜23日を「薄暮」として試行開催すると発表した。開門を従来の10時から1時間繰り下げて11時。1R発走は従来の10時56分から11時57分とする。最終レースは午後5時55分発走を予定している。なお、全レースで消音マフラーを使用する。