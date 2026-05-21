女優榮倉奈々（S38）が21日、都内で「ポムポムポーションCAFE」オープニングイベントに登壇した。味の素AGF「ブレンディポーション」のCMに出演しており、同商品を使用したコラボカフェのオープンに際し「この空間は、家族で来たら子供との思い出作りとして楽しいかなと思います」と呼びかけた。イベントにはポムポムプリンが「店長」として元気よく登場。俊敏に会場を駆け回る様子を見て「早い！走れるの！」と驚きながら笑顔を見