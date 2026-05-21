女優綾瀬はるか（41）が21日、都内で、新型「MAZDA CX−5」発表会に登壇した。マツダ創業の地である広島県出身で、ブランドアンバサダーに就任。「マツダさんは私と同じ広島生まれということで、同じ広島県の企業とお仕事できることをとてもうれしく思います」とあいさつした。「『走りたい。を、つくりたい。』という思いで車づくりをしているということで、とても共感しました。一緒に皆さんの走りたいという気持ちをつくれたら