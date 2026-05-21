ジェイトリップは、「夏休みサキドリSALE」を5月18日から6月30日まで開催する。日本航空（JAL）利用の国内各地行きを対象に、旅行代金に応じて最大1万円を割り引く。出発期間は7月1日から9月30日まで。全車種追加料金なしや免責保証料込のレンタカー付きプランや、航空券＋宿泊のフリープラン、東京ディズニーリゾート1デーパス月プランなどを用意している。