全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・五反田の老舗喫茶店『カフェトゥジュールデビュテ』です。装飾も素敵！喧騒を忘れさせる美味なるオアシス地下へと続く階段のアプローチからしてもう漂う空気が違う。扉を開けた瞬間に俗世間からトリップ。小部屋に分かれた内装、暖炉風の装飾……フランスの田舎の家をイメージした空間は店主の秋山和広さんの夢を形にしたまさに